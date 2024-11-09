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Narin Güran'ın katili kim? Emekli emniyet müdürü A Haber'de yorumladı

Narin Güran'ın katili kim? Emekli emniyet müdürü A Haber'de yorumladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.11.2024 14:19
A Haber canlı yayınına katılan emekli Emniyet Müdürü Burak Bodur, Narin cinayetinde ortaya çıkan ifadeler ve kanıtlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bodur, "Aile suçu Nevzat Bahtiyar’a yıkmaya çalışıyor. Narin Güran’ın taşındığı battaniye aileye tarafından teslim edilmedi. Bu battaniye hem Nevzat Bahtiyar hem de Salim Güran’ın arabasında yer aldı. Zabıtlarda 5 tane battaniye var ancak olay yerinde kullanılan bej renkli battaniye yok. En önemli delillerden bir tanesi ortada yok. Enes Güran kolunu sert şekilde ısırdı buradan bir kan çıkmış ve bu battaniye damlamış olabilir. Nevzat Bahtiyar olay günü 15.08’de Salim Güran’ı 42 saniye arıyor. Salim Güran’ın kayıtlarına bakarsak Arif Güran’ın evinde görünüyor. Ancak Salim Güran mahkemede baz ve HTS kayıtlarını inkar ediyor. o dakikalarda tarlada olduğunu söylüyor." dedi.
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