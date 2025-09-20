20 Eylül 2025, Cumartesi

Mürekkep kokusu ve baskı makineleri arasında geçen bir ömür

20.09.2025
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan Enver Yarıcı, henüz 13 yaşında iken küçük bir çırak olarak başladığı matbaacılık mesleğini ilk günkü aşkla 66 yıldır severek sürdürüyor. Mesleğin 1960'lı yılların ortasından günümüze değişimine de şahitlik eden Yarıcı, mesleği öğrendiği makinelerle baskı yapıyor.
