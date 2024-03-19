19 Mart 2024, Salı
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Murat Kurum özel halk otobüsleri işletmecilerine müjdeyi verdi: "Kalan ücretlerinizi zamlı bir şekilde ödeyeceğiz"
Türkiye yerel seçimlere gün sayarken Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına hız verdi. Kurum'un son durağı ise Sancaktepe'de özel halk otobüsleri işletmecileriyle sahur programı oldu. Kurum yaptığı açıklamada, "Hiç merak etmeyin, buradaki esnaflarımız hiç üzülmesin, 1 Nisan’dan sonra göreve gelir gelmez içeride kalan ücretlerinizi zamlı bir şekilde ödeyeceğiz." dedi