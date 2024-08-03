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Muğla'da orman yangını! Ekiplerden alevlere havadan ve karadan müdahale

Muğla'da orman yangını! Ekiplerden alevlere havadan ve karadan müdahale

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 03.08.2024 13:38
Muğla Ortaca-Köyceğiz Karayolu Beyobası mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın başladı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle bölgede ulaşım çift yönlü durduruldu.
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