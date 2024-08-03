Muğla'da orman yangını! Ekiplerden alevlere havadan ve karadan müdahale

Muğla Ortaca-Köyceğiz Karayolu Beyobası mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın başladı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle bölgede ulaşım çift yönlü durduruldu.

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