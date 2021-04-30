Muğla’da Cemal Metin Avcı’nın katlettiği Pınar Gültekin'in annesi: Kızımın yanık kokusunu alıyorum

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin geçtiğimiz yıl Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledildi. Pınar Gültekin’in acılı annesi Şefika Gültekin, "Ben Muğla'ya her gittiğimde kızımın yanık kokusunu alıyorum. Katil attığı iftiralarla bizi bir kez daha öldürüyor. Gereken cezayı alsın. Başka kadınlar öldürülmesin" diyerek ağladı.