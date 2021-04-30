30 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Muğla’da Cemal Metin Avcı’nın katlettiği Pınar Gültekin'in annesi: Kızımın yanık kokusunu alıyorum

Muğla’da Cemal Metin Avcı’nın katlettiği Pınar Gültekin'in annesi: Kızımın yanık kokusunu alıyorum

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2021 15:26
Güncelleme:30.04.2021 15:35
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin geçtiğimiz yıl Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledildi. Pınar Gültekin’in acılı annesi Şefika Gültekin, "Ben Muğla'ya her gittiğimde kızımın yanık kokusunu alıyorum. Katil attığı iftiralarla bizi bir kez daha öldürüyor. Gereken cezayı alsın. Başka kadınlar öldürülmesin" diyerek ağladı.
Pınar Gültekin'in annesi konuştu!
Pınar Gültekin'in annesi konuştu!
Merter'de metrobüste yangın
Merter'de metrobüste yangın
Dezenfeksiyon tüneli kuruldu
Dezenfeksiyon tüneli kuruldu
Önce elektrikleri kestiler sonra dehşeti yaşattılar
Önce elektrikleri kestiler sonra dehşeti yaşattılar
Kısıtlamada tamirci çağırılabilir mi?
Kısıtlamada tamirci çağırılabilir mi?
Çip krizi günden güne büyüyor
Çip krizi günden güne büyüyor
İşte Taksim Camii’nin son hali
İşte Taksim Camii’nin son hali
İdlib'de Ramazan
İdlib'de Ramazan
Ümraniye'de topuklu dehşeti!
Ümraniye'de topuklu dehşeti!
İstanbul'da sıkı denetim!
İstanbul'da sıkı denetim!
Endişelendiren görüntü! Lacivert aktı
Endişelendiren görüntü! Lacivert aktı
Adana’da cadde ortasında iki genç arasında bıçaklı kavga! Ortalık bir anda karıştı
Adana’da cadde ortasında iki genç arasında bıçaklı kavga! Ortalık bir anda karıştı
Daha Fazla Video Göster