29 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Muğla ve Aydın’da 4 noktada orman yangını!

Muğla ve Aydın’da 4 noktada orman yangını!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2021 15:53
Muğla'nın Bodrum, Milas ve Milas’ta ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Öte yandan Aydın’ın Didim ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerinde havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ölümcül yarış! Alev topuna döndü
Ölümcül yarış! Alev topuna döndü
İstanbul'da dünür vahşeti!
İstanbul'da dünür vahşeti!
Türkiye’nin ciğerleri yanıyor!
Türkiye’nin ciğerleri yanıyor!
Marmaris’teki yangına müdahale anı
Marmaris’teki yangına müdahale anı
Şehir merkezinde indiler
Şehir merkezinde indiler
Muğla ve Aydın’da 4 noktada orman yangını!
Muğla ve Aydın’da 4 noktada orman yangını!
İklim krizi ve doğal felaketler
İklim krizi ve doğal felaketler
Kabus sürüyor! Mahalle boşaltıldı
Kabus sürüyor! Mahalle boşaltıldı
Özel harekat polisleri ormanlarda denetimde
Özel harekat polisleri ormanlarda denetimde
1,5 yaşındaki bebeğe işkence!
1,5 yaşındaki bebeğe işkence!
Örnektepe'de dünür vahşeti! 3 kişiye acımadan kurşun yağdırdı
Örnektepe'de dünür vahşeti! 3 kişiye acımadan kurşun yağdırdı
Aşı olana cilt bakımı ücretsiz
Aşı olana cilt bakımı ücretsiz
Daha Fazla Video Göster