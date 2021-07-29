29 Temmuz 2021, Perşembe
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Muğla ve Aydın’da 4 noktada orman yangını!
Muğla'nın Bodrum, Milas ve Milas’ta ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Öte yandan Aydın’ın Didim ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerinde havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında aktardı.