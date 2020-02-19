Müge Anlı Dursiye Sağlam'ı öldüren Ahmet Cönk hakkındaki kararı açıkladı

Müge Anlı son dakika gelişmesi olarak Dursiye Sağlam dosyasında neler yaşandığını aktardı. Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklama ile “Ahmet’in iddiasına göre, bunlar birlikte yaşıyorlarmış ve aralarında bir ilişki varmış.” dedi. Müge Anlı son dakika gelişmeleri olarak Ahmet Cönk’un tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.