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Müge Anlı depremzedenin isteğine kayıtsız kalamadı! Ayağa kalkar kalmaz...

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Giriş: 13.02.2023 12:20
Müge Anlı enkaz altında çıkan Necati Bey'in sözlerine kayıtsız kalamadı. Hatay'daki kurtarma çalışmalarında enkaz altıdan çıkarılan Necati Bey, "Orada 3 şey canım istedi. Müge Anlı'nın çorbası, elma ve portakal. Beynime geçecek artık Müge Anlı'nın çorbası" dedi. O anlarda çekilen görüntüleri paylaşan Anlı ise "Ayağa kalkar kalkmaz karşılıklı çorba içelim" yanıtını verdi.
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