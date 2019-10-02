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02.10.2019
Müge Anlı canlı yayında duyurdu: Kayıp Satı Ermiş ile ilgili flaş operasyon |Video
ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (02 Ekim Çarşamba) 6 çocuk annesi kayıp Satı Ermiş ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Kayıp kadın hakkında cinayet şüphesiyle bu sabah saatlerinde güvenlik güçleri Mustafa Başkır'ın evine operasyon düzenledi. Evin ve etrafındaki arazinin didik didik arandığı operasyona kadavra köpeğide katıldı. Operasyonun detaylarını program boyunca Müge Anlı canlı yayında aktardı. İşte kayıp Satı Ermiş olayında son dakika haberleri ve flaş gelişmenin detayları...
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