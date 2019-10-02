02 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
02.10.2019

Müge Anlı canlı yayında duyurdu: Kayıp Satı Ermiş ile ilgili flaş operasyon |Video

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (02 Ekim Çarşamba) 6 çocuk annesi kayıp Satı Ermiş ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Kayıp kadın hakkında cinayet şüphesiyle bu sabah saatlerinde güvenlik güçleri Mustafa Başkır'ın evine operasyon düzenledi. Evin ve etrafındaki arazinin didik didik arandığı operasyona kadavra köpeğide katıldı. Operasyonun detaylarını program boyunca Müge Anlı canlı yayında aktardı. İşte kayıp Satı Ermiş olayında son dakika haberleri ve flaş gelişmenin detayları...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Korkunç ölüm! Alevlerin arasında kaldı
Korkunç ölüm! Alevlerin arasında kaldı
Parada klozet kapağından fazla bakteri var
Parada klozet kapağından fazla bakteri var
Operasyonda kritik detay!
Operasyonda kritik detay!
Erkek veli kadın öğretmeni böyle darp etti
Erkek veli kadın öğretmeni böyle darp etti
Müge Anlı ile Tatlı Sert 02 Ekim tamamını full İZLE
Müge Anlı ile Tatlı Sert 02 Ekim tamamını full İZLE
İstanbul'daki dev operasyon böyle görüntülendi
İstanbul'daki dev operasyon böyle görüntülendi
Adana Seyhan'da eve atılan el yapımı patlayıcı (EYP) paniğe neden oldu
Adana Seyhan'da eve atılan el yapımı patlayıcı (EYP) paniğe neden oldu
Dolandırıcıdan şaşırtan ifade
Dolandırıcıdan şaşırtan ifade
Defileye sahte manken sızdı!
Defileye sahte manken sızdı!
5,8'lik deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi?
5,8'lik deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi?
Zincirlikuyu metrobüs durağında insan seli
Zincirlikuyu metrobüs durağında insan seli
Müge Anlı 01 Ekim salı tamamını full izle
Müge Anlı 01 Ekim salı tamamını full izle
Daha Fazla Video Göster