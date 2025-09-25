25 Eylül 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Motosikletli genç dereye uçmaktan son anda kurtuldu
Uzundere ilçesinde köy yolunda ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, ön lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yolun sağ tarafında bulunan yüksek araziden dereye uçmaktan son anda kurtulan genç sürücü, direksiyonu sola kırarak yola düştü. Kaza anı, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletlinin dereye savrulmak üzereyken manevra yaparak yola düştüğü anlar yer aldı. Sürücünün hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı öğrenildi.