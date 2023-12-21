Milyonluk kazanın perde arkası! O vale ekibimize konuştu

Müşterinin aracını teslim etmesiyle, direksiyon başına geçerek Bağdat Caddesi'nde kaza yapmıştı vale İlker Deniz... 5 milyonluk otomobil pert olmuştu. Milyonluk kaza sosyal medyada da çok konuşuldu, hatta viral oldu. O vale ise olan biten sonrası ilk kez ekibimizden Özlem Aktay ve Gökhan Aktaş'a konuştu.

Milyonluk kaza İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'nde oldu.

Genç vale polise, aracı park etmeye giderken kazaya karıştığını söyledi.

Herkes, 5 milyonluk lüks otomobili pert olan araç sahibinin tepkisini merak ediyordu.

Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı. O vale ise her şeyi ekibimize anlattı.

Vale, "Motocuya vurmamak için en sonda fazla gaz vererek duran arabaya vurduk." dedi.

Kaza sonrası o da hemen olay yerine koştu.

Vale İlker Deniz, milyon liralık aracı kullanırken tek değildi. Yanında restoran müdürü de vardı.

Hatta kaza anını da kayda alan oydu.

Müşterinin aracı hurdalık olunca, fatura restoran müdürüne kesildi.