15 Ağustos 2025, Cuma

Milyon dolarlık motoryatta çıkan yangın korkuttu
Milyon dolarlık motoryatta çıkan yangın korkuttu

Milyon dolarlık motoryatta çıkan yangın korkuttu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2025 18:39
Yangın, saat 12.30 sıralarında henüz ismi açıklanmayan motoryatta çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklanan yangın, kısa sürede alevlerin teknenin bir bölümünü sarmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri, yangına denizden müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken, teknede maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından motoryat marinaya çekildi.
