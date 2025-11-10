Meteoroloji’den yeni sağanak uyarısı! Yarından itibaren yağmur geliyor

Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları ve güneşli günler yeni haftada yerini sağanağa bırakacak. Salı gününden itibaren yurdun batı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde ve konuğu olan hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik ile ayrıntıları konuştu.

