Haberler Yaşam Videoları Meteoroloji'den yeni sağanak uyarısı! Yarından itibaren yağmur geliyor
Meteoroloji’den yeni sağanak uyarısı! Yarından itibaren yağmur geliyor

Meteoroloji'den yeni sağanak uyarısı! Yarından itibaren yağmur geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 16:12
Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları ve güneşli günler yeni haftada yerini sağanağa bırakacak. Salı gününden itibaren yurdun batı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde ve konuğu olan hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik ile ayrıntıları konuştu.
