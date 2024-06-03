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Haziran geldi sıcaklık fırladı! Yaz sıcağı hızlı başladı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 03.06.2024 09:06
Mayıs ayında özellikle İstanbul ve çevresinde hava bir türlü tam olarak ısınmamıştı. Özellikle geceleri serin geçiyordu. Ama takvim olarak da yaza girer girmez, sıcaklar birden yüzünü gösterdi. Termometreler 19'lardan 32 dereceye fırlayınca megakentte yaşayanlar da kendini sahillere ve piknik alanlarına attı.
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