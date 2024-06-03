03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Çorlu'da kaza! Ölü ve yaralılar var

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2024 09:40
Tekirdağ'da Çorlu-Ergene yolunda bir işçi servisi ile panelvan araç kafa kafaya çarpıştı. Sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
10 derece birden artacak
10 derece birden artacak
Çorlu’da kaza! Ölü ve yaralılar var
Çorlu'da kaza! Ölü ve yaralılar var
Haziran geldi sıcaklık fırladı!
Haziran geldi sıcaklık fırladı!
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
’Ilgar’la aramada beline sarılı uyuşturucu bulundu
'Ilgar'la aramada beline sarılı uyuşturucu bulundu
Yaralanan dağcı için ekipler seferber oldu
Yaralanan dağcı için ekipler seferber oldu
Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
Piknik sezonuyla birlikte mangal satışları arttı
Piknik sezonuyla birlikte mangal satışları arttı
Dadı olmaya geldiler, fuhuş operasyonunda çıktılar
Dadı olmaya geldiler, fuhuş operasyonunda çıktılar
Kızlar saç baş birbirine girdi!
Kızlar saç baş birbirine girdi!
Otel çalışanları kağıt toplayan çocukları darp etti
Otel çalışanları kağıt toplayan çocukları darp etti
Termometreler 44 dereceyi gösterdi
Termometreler 44 dereceyi gösterdi
Daha Fazla Video Göster