Çorlu’da kaza! Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'da Çorlu-Ergene yolunda bir işçi servisi ile panelvan araç kafa kafaya çarpıştı. Sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı.

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