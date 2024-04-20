20 Nisan 2024, Cumartesi
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Meteoroloji'den 45 kent için sağanak ve fırtına uyarısı! Ankara'da yağış etkili oluyor
Son dakika haberleri… Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak ve fırtına uyarısı verdiği illerden olan başkent Ankara’da yağış etkiliyor oluyor. Yollarda su birikintileri oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ise ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyor. Sıcaklık ise 12 derece birden düştü. Bölgeden son gelişmeleri A haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.