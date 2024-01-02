02 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Meteoroloji uzmanı tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! Lapa lapa yağacak! Bugün (2 Ocak) hava nasıl olacak?

Meteoroloji uzmanı tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! Lapa lapa yağacak! Bugün (2 Ocak) hava nasıl olacak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2024 09:01
Ocak ayının gelmesiyle beraber İstanbulluları kar heyecanı sardı. Meteoroloji uzmanları ise 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna vatandaşları sevindirecek yanıtı verdi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar peş peşe geldi. Bugün Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da da salı günü öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? Başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere hava durumu nasıl olacak? Bölgelerimizde yağış ve kar etkili olacak mı? İşte MGM'den gelen uyarılar ve il il beklenen hava sıcaklıkları...
Tabela asarken 3 metre yükseklikten düştü!
Tabela asarken 3 metre yükseklikten düştü!
Ağrı Dağına çıkan dağcı kayalıklardan düştü! Dağcıyı kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı
Ağrı Dağına çıkan dağcı kayalıklardan düştü! Dağcıyı kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı
Çiftçileri sevindiren haber!
Çiftçileri sevindiren haber!
Araç sahipleri dikkat!
Araç sahipleri dikkat!
Yeni haftada yağışlar etkili olacak
Yeni haftada yağışlar etkili olacak
Yeni yılın ilk iş gününde İstanbul trafiği! Yoğunluk yüzde 58 seviyesine ulaştı
Yeni yılın ilk iş gününde İstanbul trafiği! Yoğunluk yüzde 58 seviyesine ulaştı
Antalya merkezli 3 ilde Kafes-27 operasyonu
Antalya merkezli 3 ilde Kafes-27 operasyonu
Kütahya’da korkutan fabrika yangını !
Kütahya’da korkutan fabrika yangını !
Başkan Erdoğan sahaya iniyor!
Başkan Erdoğan sahaya iniyor!
İstanbul’a kar geliyor: Lapa lapa yağacak!
İstanbul'a kar geliyor: Lapa lapa yağacak!
Göçmenleri taşıyan araç polis otosuna çarptı!
Göçmenleri taşıyan araç polis otosuna çarptı!
İETT yeni yılda da aynı: 9 yaralı
İETT yeni yılda da aynı: 9 yaralı
Daha Fazla Video Göster