02 Ocak 2024, Salı
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Meteoroloji uzmanı tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! Lapa lapa yağacak! Bugün (2 Ocak) hava nasıl olacak?
Ocak ayının gelmesiyle beraber İstanbulluları kar heyecanı sardı. Meteoroloji uzmanları ise 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna vatandaşları sevindirecek yanıtı verdi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar peş peşe geldi. Bugün Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da da salı günü öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? Başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere hava durumu nasıl olacak? Bölgelerimizde yağış ve kar etkili olacak mı? İşte MGM'den gelen uyarılar ve il il beklenen hava sıcaklıkları...