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Marmaray'da güvenlik kadına bıçaklı saldırı! Yüzü paramparça oldu | O anlar kamerada

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Giriş: 17.03.2024 12:27
İstanbul'da Göztepe Marmaray İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan G.K'ya, istasyon girişinde bir şahıs bıçakla saldırdı. Talihsiz kadının yüzü bıçak darbeleriyle parçalanırken, şahıs tutuklandı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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