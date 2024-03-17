Marmaray'da güvenlik kadına bıçaklı saldırı! Yüzü paramparça oldu | O anlar kamerada

İstanbul'da Göztepe Marmaray İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan G.K'ya, istasyon girişinde bir şahıs bıçakla saldırdı. Talihsiz kadının yüzü bıçak darbeleriyle parçalanırken, şahıs tutuklandı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.