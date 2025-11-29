29 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Markette ayrı internette ayrı fiyat! Aynı ürün farklı fiyat
Markette ayrı internette ayrı fiyat! Aynı ürün farklı fiyat

Markette ayrı internette ayrı fiyat! Aynı ürün farklı fiyat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2025 13:45
Daha uygun alışveriş yapmak isteyen tüketiciler son dönemde market market dolaşmak zorunda kalıyor. Çünkü aynı marka ürünlerin fiyatı bile marketten markete değişebiliyor. İşin içine internet siteleri girdiğinde fiyat farkı daha da karmaşık hale gelebiliyor. Peki böyle durumlarda ne yapmalıyız? Ekip arkadaşlarımız sizler için araştırdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Markette ayrı internette ayrı fiyat! Aynı ürün farklı fiyat
Türk bayrağını öpen teyzenin görüntüsü yürekleri ısıttı
Türk bayrağını öpen teyzenin görüntüsü yürekleri ısıttı
Cami kapısını yumrukladı
Cami kapısını yumrukladı
Çeşme’de şiddetli yağış hayatı felç etti!
Çeşme’de şiddetli yağış hayatı felç etti!
Alevler içindeki 3 çocuk kurtarıldı!
Alevler içindeki 3 çocuk kurtarıldı!
20 yıl cezası vardı! 9 yıl sonra yakalandı
20 yıl cezası vardı! 9 yıl sonra yakalandı
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi!
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi!
İzmir Çeşme sağanağa teslim!
İzmir Çeşme sağanağa teslim!
Ege’de şiddetli yağış alarmı!
Ege’de şiddetli yağış alarmı!
Marmaris’te 3 tekne karaya vurdu
Marmaris'te 3 tekne karaya vurdu
Kış geri dönüyor!
Kış geri dönüyor!
Mazot yüklü tanker alev alev yandı!
Mazot yüklü tanker alev alev yandı!
Kablolara bağlı düzenekten uyuşturucu çıktı!
Kablolara bağlı düzenekten uyuşturucu çıktı!
Daha Fazla Video Göster