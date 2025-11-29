Markette ayrı internette ayrı fiyat! Aynı ürün farklı fiyat

Daha uygun alışveriş yapmak isteyen tüketiciler son dönemde market market dolaşmak zorunda kalıyor. Çünkü aynı marka ürünlerin fiyatı bile marketten markete değişebiliyor. İşin içine internet siteleri girdiğinde fiyat farkı daha da karmaşık hale gelebiliyor. Peki böyle durumlarda ne yapmalıyız? Ekip arkadaşlarımız sizler için araştırdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN