Mardin’de dehşet! Kaya ailesini kim öldürdü? Acılı ağabey A Haber’de

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya, eşi Mehmet Kaya ve 5 yaşındaki çocukları Samyeli Kaya, evlerinde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. Soruşturma kapsamında bir kişi tabancayla yakalanırken, bir diğer şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Tabancayla yakalanan komşu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve "delil karartmak" suçundan tutuklandı. Öte yandan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya ile konuştu. İşte detaylar…

