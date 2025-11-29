29 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Mardin’de aile katliamı! Güvenlik kameraları incelemeye alındı
Mardin’de aile katliamı! Güvenlik kameraları incelemeye alındı

Mardin’de aile katliamı! Güvenlik kameraları incelemeye alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2025 09:28
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Kaya, eşi Berna ve 5 yaşındaki kızları Samyeli'nin ölümüyle ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. Olayla ilgili 2 kişinin tutuklanmasının ardından 2 kişi daha gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktarırken A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mardin’de aile katliamı! Güvenlik kameraları incelemeye alındı
Mardin’de aile katliamı! İşte son gelişmeler
Mardin’de aile katliamı! İşte son gelişmeler
Siirt’te maden işçilerini taşıyan midübüs uçuruma yuvarlandı
Siirt'te maden işçilerini taşıyan midübüs uçuruma yuvarlandı
Özel okulda 33 öğrenci ve 1 öğretmen hastanelik oldu
Özel okulda 33 öğrenci ve 1 öğretmen hastanelik oldu
Maltepe’de zincirleme kaza! Yaralılar var
Maltepe'de zincirleme kaza! Yaralılar var
Beylikdüzü’nde feci olay! Denize açılan tekne alabora oldu
Beylikdüzü'nde feci olay! Denize açılan tekne alabora oldu
Gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
Gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
Zabıta işlem yaparken soyunan dilenci kaçtı
Zabıta işlem yaparken soyunan dilenci kaçtı
Kamyon park halindeki araçlara çarptı
Kamyon park halindeki araçlara çarptı
Başakşehir’de okul kantininde zehirlenme
Başakşehir’de okul kantininde zehirlenme
Iğdır’da sahte pasaport operasyonu
Iğdır'da sahte pasaport operasyonu
Yangın çıkan gemideki 25 kişi tahliye edildi
Yangın çıkan gemideki 25 kişi tahliye edildi
Tekirdağ’da sağanak yağış etkili oldu
Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu
Daha Fazla Video Göster