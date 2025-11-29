Mardin’de aile katliamı! Güvenlik kameraları incelemeye alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Kaya, eşi Berna ve 5 yaşındaki kızları Samyeli'nin ölümüyle ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. Olayla ilgili 2 kişinin tutuklanmasının ardından 2 kişi daha gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktarırken A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.

