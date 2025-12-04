Mardin Yardere Şelalesi’nde sonbahar güzelliği

Mardin’in Artuklu ilçesindeki Yardere Şelalesi, sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen ağaçlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Sonbaharın etkisiyle suyun akışı ve dökülen yaprakların oluşturduğu görüntü, ziyaretçilere huzurlu bir ortam sağlıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN