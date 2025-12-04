04 Aralık 2025, Perşembe

Mardin Yardere Şelalesi'nde sonbahar güzelliği
Mardin Yardere Şelalesi’nde sonbahar güzelliği

Mardin Yardere Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

Giriş: 04.12.2025 16:24
Mardin’in Artuklu ilçesindeki Yardere Şelalesi, sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen ağaçlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Sonbaharın etkisiyle suyun akışı ve dökülen yaprakların oluşturduğu görüntü, ziyaretçilere huzurlu bir ortam sağlıyor.
Mardin Yardere Şelalesi’nde sonbahar güzelliği
