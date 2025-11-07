07 Kasım 2025, Cuma

Malatya’da minibüs devrildi: 3 yaralı

Malatya'da minibüs devrildi: 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 18:33
Kaza, sabah saatlerinde Pütürge ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan F.G. yönetimindeki 44 BL 251 plakalı minibüs seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan H.A. ve M.Ö. yaralandı.
