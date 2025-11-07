07 Kasım 2025, Cuma
Malatya'da minibüs devrildi: 3 yaralı
Kaza, sabah saatlerinde Pütürge ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan F.G. yönetimindeki 44 BL 251 plakalı minibüs seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan H.A. ve M.Ö. yaralandı.