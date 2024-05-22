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Hangi branşta, kaç öğretmen atanacak? Başvuru nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2024 15:49
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular başladı. Peki başvurular nasıl yapılıyor? Atama başvuruları ne zamana kadar sürecek? Hangi branşlara atama yapılacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
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