Hangi branşta, kaç öğretmen atanacak? Başvuru nasıl yapılır?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular başladı. Peki başvurular nasıl yapılıyor? Atama başvuruları ne zamana kadar sürecek? Hangi branşlara atama yapılacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.

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