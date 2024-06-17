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Kabe'de sağanak sevinci! Hacılar sağanakla ferahladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2024 18:54
Kutsal topraklarda kavurucu sıcaklar ile birlikte hac ibadetini yerine getiren hacılar sağanak ile sevinç dolu anlar yaşadı. Mekke'de etkili olan yağış kısa süreli ferahlık sağlarken o anlar ise anbean kameraya yansıdı.
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