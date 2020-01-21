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21.01.2020

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki TIR kazası havadan görüntülendi |Video

Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde kontrolden çıkan TIR bariyerleri aşarak şarampole uçup yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, şarampole uçarak yan yatan TIR havadan görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde saat 10.00 sıralarında, seyir halinde olan TIR bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerleri aştı. Şarampole yuvarlanan TIR devrilerek yan yattı. Kazada TIR sürücüsü Erdal Temizkan yaralandı.

Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bariyerleri aşıp şarampole uçarak yan yatan TIR drone ile havadan görüntülendi.

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