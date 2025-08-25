Kuşadası’nda gaspçı dehşeti:15 yaşındaki çocuğu sırtından bıçakladılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yerleşik olarak yaşayan 15 yaşındaki Ukrayna uyruklu bir çocuk vakit geçirdiği parkta gaspçı oldukları ileri sürülen 3 kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Ağır yaralanan ve akciğer zarı zarar gören çocuk Kuşadası'nda yapılan ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Polis tarafından olayın zanlıları yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

