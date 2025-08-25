25 Ağustos 2025, Pazartesi

Kuşadası'nda gaspçı dehşeti:15 yaşındaki çocuğu sırtından bıçakladılar

Kuşadası'nda gaspçı dehşeti:15 yaşındaki çocuğu sırtından bıçakladılar

Giriş: 25.08.2025 17:51
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yerleşik olarak yaşayan 15 yaşındaki Ukrayna uyruklu bir çocuk vakit geçirdiği parkta gaspçı oldukları ileri sürülen 3 kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Ağır yaralanan ve akciğer zarı zarar gören çocuk Kuşadası'nda yapılan ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Polis tarafından olayın zanlıları yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
