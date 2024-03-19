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Kurusıkı tabancayla oynayan 2 çocuk, silahın ateş almasıyla yaralandı

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Giriş: 19.03.2024 01:14
Olay, saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi, İmar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, O.D. ve C.A. isimli iki arkadaş, bahçede kurusıkı tabanca ile oynadıkları sırada silahın ateş alması sonucu ellerinden hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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