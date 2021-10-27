27 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un sevgilisi bakın kim çıktı

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un sevgilisi bakın kim çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.10.2021 16:41
Her bölümüyle izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman, oyuncularıyla da gündeme oturdu. Dizide canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle kendisine hayran bırakan Yıldız Çağrı Atiksoy, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Güzel oyuncunun uzun süredir yakışıklı oyuncuyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un oyuncu sevgilisi...
Kaybolan köpeğini aradığını falezler bu kez sonu oldu...
Kaybolan köpeğini aradığını falezler bu kez sonu oldu...
Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi!
Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi!
Yıldız Çağrı Atiksoy’un sevgilisi bakın kim çıktı?
Yıldız Çağrı Atiksoy’un sevgilisi bakın kim çıktı?
Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu
Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu
500 lira nafaka isteyen eşini 12 yerinden bıçakladı
500 lira nafaka isteyen eşini 12 yerinden bıçakladı
Bebek’te yolda yürüyen vatandaş saniyelerle kurtuldu
Bebek'te yolda yürüyen vatandaş saniyelerle kurtuldu
Karga kabusu 10 ay sonra geri döndü!
Karga kabusu 10 ay sonra geri döndü!
Gençler istedi aşiret büyükleri karar aldı
Gençler istedi aşiret büyükleri karar aldı
Otomobili çizdiği için tartıştığı site görevlisini öldürdü! O anlar kamerada
Otomobili çizdiği için tartıştığı site görevlisini öldürdü! O anlar kamerada
Tır şoförü isyan etti: Emniyet şeridinde oluşan yoğunluğu böyle görüntüledi
Tır şoförü isyan etti: Emniyet şeridinde oluşan yoğunluğu böyle görüntüledi
Sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Şırnaklı çift dünyayı geziyor
Şırnaklı çift dünyayı geziyor
Daha Fazla Video Göster