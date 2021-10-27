Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un sevgilisi bakın kim çıktı

Her bölümüyle izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman, oyuncularıyla da gündeme oturdu. Dizide canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle kendisine hayran bırakan Yıldız Çağrı Atiksoy, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Güzel oyuncunun uzun süredir yakışıklı oyuncuyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un oyuncu sevgilisi...