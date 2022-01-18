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Kurtuluş Savaşı döneminde şehit olan 73 askerin yer tespiti için çalışma başlatıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2022 15:20
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kurtuluş Savaşı döneminde şehit olan 73 askerin yer tespiti için çalışma başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konuğu aktardı.
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