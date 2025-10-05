05 Ekim 2025, Pazar

Küresel Sumud Filosu'na destek için tekne ve kanolarla Van Gölü'ne açıldılar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.10.2025 15:31
Van'da, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir araya gelenler tekne ve kanolarla Van Gölü'ne açıldı, dalgıçlar da göle dalarak Türk ve Filistin bayrakları açtı.
