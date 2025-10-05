Küresel Sumud Filosu’na destek için tekne ve kanolarla Van Gölü’ne açıldılar

Van'da, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir araya gelenler tekne ve kanolarla Van Gölü'ne açıldı, dalgıçlar da göle dalarak Türk ve Filistin bayrakları açtı.

