22 Kasım 2025, Cumartesi
Kuraklık riski büyüyor, çiftçiden uyarı
Kırıkkale'de soğan hasadı yapan bir çiftçi, yağışların azalması nedeniyle rekoltenin 8 tondan 5 tona düştüğünü ancak tarladaki fiyatların 6 ila 7 lira bandında normal seyrine döndüğünü söyledi. Kuraklığın üretimi etkilediğini belirten Bozkoyun, "Bizler tarım yapan üreticiler olarak suyu dikkatli kullanmazsak, kendi mesleğimiz olan ekmeğimizi kaybederiz" dedi.