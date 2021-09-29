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Kuma saplanan 112 ekibini çiftçiler kurtardı

İHA
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Giriş: 29.09.2021 11:58
Türkiye’de acil yardım isteyenlerin imdadına en erken yetişen ekiplerin başında gelen Aydın’da bir vakaya müdahaleye giden 112 Acil Sağlık ekibi, Menderes Ovası’nda kuma saplandı. 112 görevlisinin uzun uğraşlarına rağmen kumdan çıkarılmayan yaklaşık yarım tonluk motosiklet bölgedeki çiftçilerin yardımı ile kurtarıldı. Sabah saatlerinde Aydın 112 Acil Çağrı Merkezi, Büyük Menderes Ovası'nda bir traktörün üzerindeki iki kişi ile birlikte kanala uçtuğu yolunda ihbar aldı. Yolu kötü olan bölgeye hemen Aydın Efeler İlçe Merkezi'nde görev yapan 112'nin motorize ekibi sevk edildi. Vakaya gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra Menderes Nehri'nin kenarındaki yoldan merkezine dönüş yapmak isteyen Acil Sağlık görevlisi Emre Günay, motosikleti ile ova yolunda kuma saplandı. Sağlık görevlisinin uzun uğraşlarına rağmen motosiklet saplandığı kumdan çıkmayınca sağlık görevlisinin yardımına bölgedeki çiftçiler yetişti. Tarlada çalışmakta olan bir traktör ile kuma sağlanan Acil Müdahale motosikleti çekilerek kurtarıldı. Kantar içinde kalan ve oldukça yorulan 112 görevlisi, motosikletini kurtardıktan sonra hemen merkeze anons edip yeni bir görev için hazır olduğunu duyurdu. 112 ekibinin bu davranışı çevredekiler tarafından takdirle karşılandı.
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