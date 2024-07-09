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Kozmetikte kanser alarmı! DSÖ’den kozmetik ürünler için kanser uyarısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 18:17
Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı uluslararası kanser araştırma ajansı, kozmetik ürünlerde bulunan talk mineralinin "insanlarda kansere sebebiyet verebilen muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırıldığını açıkladı, bu maddeye dikkat çekti…
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