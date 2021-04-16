Koronavirüs yoğun bakımında 'kırmızı alan' görüntülendi! Hasta yaşı 30'lara düştü

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi koronavirüs yoğun bakım servisinin 'kırmızı alan'ı görüntülendi. Solunum sıkıntısı çeken kadın hastaya yapılan entübasyon işlemi anbean kayıt altına alındı. Prof. Dr. Melike Cengiz, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımdaki hastaların yaşlarının 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlara indiğini söyledi. Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Ayşena Ünal, "23 yaşında bir hastamızı kaybettik. O bizi inanılmaz etkiledi. Hiçbir bağımız, yakınlığımız olmamasına rağmen hepimiz ağladık" dedi.