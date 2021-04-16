16 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Koronavirüs yoğun bakımında 'kırmızı alan' görüntülendi! Hasta yaşı 30'lara düştü

Koronavirüs yoğun bakımında 'kırmızı alan' görüntülendi! Hasta yaşı 30'lara düştü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2021 12:41
Güncelleme:16.04.2021 12:54
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi koronavirüs yoğun bakım servisinin 'kırmızı alan'ı görüntülendi. Solunum sıkıntısı çeken kadın hastaya yapılan entübasyon işlemi anbean kayıt altına alındı. Prof. Dr. Melike Cengiz, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımdaki hastaların yaşlarının 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlara indiğini söyledi. Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Ayşena Ünal, "23 yaşında bir hastamızı kaybettik. O bizi inanılmaz etkiledi. Hiçbir bağımız, yakınlığımız olmamasına rağmen hepimiz ağladık" dedi.
Korkunç cinayet! Kanlı ayak izleri…
Korkunç cinayet! Kanlı ayak izleri…
Adana'da skandal görüntüler!
Adana'da skandal görüntüler!
'Kırmızı alan' görüntülendi! Durum çok vahim
'Kırmızı alan' görüntülendi! Durum çok vahim
CHP'li belediyede yolsuzluk!
CHP'li belediyede yolsuzluk!
Dünya'nın nazar boncuğu! Silinme noktasında
Dünya'nın nazar boncuğu! Silinme noktasında
Oruç halsizliğini beslenme ile giderin
Oruç halsizliğini beslenme ile giderin
İSKİ katliamı! Bu canların hesabını kim verecek
İSKİ katliamı! Bu canların hesabını kim verecek
Yılın basın fotoğrafı ödülü Uğur Yıldırım'a
Yılın basın fotoğrafı ödülü Uğur Yıldırım'a
Başkan Erdoğan sürpriz iftar ziyaretinde bulunmuştu!
Başkan Erdoğan sürpriz iftar ziyaretinde bulunmuştu!
Başkan Erdoğan sürpriz iftar ziyaretinde bulunmuştu!
Başkan Erdoğan sürpriz iftar ziyaretinde bulunmuştu!
Dünya yansa umurunda değil!
Dünya yansa umurunda değil!
Bursa'da 100 kişi birbirine girdi
Bursa'da 100 kişi birbirine girdi
Daha Fazla Video Göster