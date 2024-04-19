Köpekçi Nuri Efe Abidesini 13 yaşındaki çocuk yakmış

Denizli’nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına, Tavas ilçe girişine 5 yıl önce yaptırılan abidenin 13 yaşındaki bir çocuk tarafından yakıldığı ortaya çıktı. Olayın yanlışlıkla meydana geldiğini ifade eden aile tadilat masraflarını üstlendi.

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