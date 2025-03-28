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Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla attı!

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla attı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 01:46
Kaza D-100 karayolu Çilimli mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çilimli’den Düzce istikametine seyir halinde olan otomobil, sol şeritte ilerlerken yola bir anda köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, yanında seyir halinde olan minibüse çarparak takla attı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen otomobildeki kişiler kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı bir başka araç sürücüsünün kamerasına an be an yansıdı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
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Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla attı!
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