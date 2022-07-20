20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Konya’dan acı haber geldi! Kazada yaralanan Hacer, 12 gün sonra hastanede öldü
Konya’da 8 Temmuz’da 15 kişinin yaralandığı feci kazadan bir kötü haber daha geldi. Olaydan bir gün sonra 6 yaşındaki küçük çocuk Zare Lena Çetinkaya hayatını kaybetmişti. Yaşanan facianın üzerinden geçen 12 gün sonunda ise 29 yaşındaki Hacer Yılmaz’da bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.