Konya’dan acı haber geldi! Kazada yaralanan Hacer, 12 gün sonra hastanede öldü

Konya’da 8 Temmuz’da 15 kişinin yaralandığı feci kazadan bir kötü haber daha geldi. Olaydan bir gün sonra 6 yaşındaki küçük çocuk Zare Lena Çetinkaya hayatını kaybetmişti. Yaşanan facianın üzerinden geçen 12 gün sonunda ise 29 yaşındaki Hacer Yılmaz’da bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.