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Konya'da salgında hobi amaçlı sera kuran mühendis, şimdi talebe yetişemiyor

AA
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Giriş: 14.05.2021 12:34
Güncelleme:14.05.2021 12:44
Konya'da salgın döneminde esnek çalışma uygulamasını avantaja çeviren inşaat mühendisi, hobi amaçlı kurduğu serada yetişen sebzelere olan talebe yetişemeyince iki sera daha kurdu. Müşteri sıkıntısı çekmediğini, çevresinden ve anlaştığı marketlerden gelen taleplere yetişemediğini dile getiren Barış Malkondu, sera alanını önce 2 bin, sonra 10 bin metrekareye çıkarmayı hedeflediğini dile getirdi.
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