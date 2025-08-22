22 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Komşu anne projesi başlıyor! Çalışan anneler rahatlayacak
Komşu anne projesi başlıyor! Çalışan anneler rahatlayacak

Komşu anne projesi başlıyor! Çalışan anneler rahatlayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2025 09:11
Okul öncesi eğitimde özel kurumlar söz konusu olduğunda ücretler pek çok yerde rekor rakamlara ulaşıyor. Çalışan anneleri en çok zorlayan konuların başında da bu geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, annelerin hayatını kolaylaştıracak önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Üzerinde çalışılan sistemin adı; komşu anne. Peki sistem nasıl uygulamaya konulacak, nasıl işleyecek? İşte detaylar.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Komşu anne projesi başlıyor! Çalışan anneler rahatlayacak
Ankara’da seyir halindeki otobüs yandı
Ankara’da seyir halindeki otobüs yandı
Komşu anne projesi başlıyor!
Komşu anne projesi başlıyor!
O arabayı futbolcu satın aldı
O arabayı futbolcu satın aldı
Mardin’de 3 kadının şüpheli ölümü!
Mardin’de 3 kadının şüpheli ölümü!
Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
Seyir halindeki otobüs yanarak küle döndü!
Seyir halindeki otobüs yanarak küle döndü!
Kocaeli’de traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Kocaeli’de traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Bolu’da 2 yayla evi yangında küle döndü
Bolu’da 2 yayla evi yangında küle döndü
Telde mahsur kalan güvercini böyle kurtardılar
Telde mahsur kalan güvercini böyle kurtardılar
Çorum’da 86 yaşındaki adam kayboldu
Çorum’da 86 yaşındaki adam kayboldu
Elmadağ’da 4 aracın karıştığı kaza: 8 yaralı
Elmadağ’da 4 aracın karıştığı kaza: 8 yaralı
Sakarya’da otomobil takla attı
Sakarya’da otomobil takla attı
Daha Fazla Video Göster