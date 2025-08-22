Komşu anne projesi başlıyor! Çalışan anneler rahatlayacak

Okul öncesi eğitimde özel kurumlar söz konusu olduğunda ücretler pek çok yerde rekor rakamlara ulaşıyor. Çalışan anneleri en çok zorlayan konuların başında da bu geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, annelerin hayatını kolaylaştıracak önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Üzerinde çalışılan sistemin adı; komşu anne. Peki sistem nasıl uygulamaya konulacak, nasıl işleyecek? İşte detaylar.

