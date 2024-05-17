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Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven arızası yoğunluğa neden oldu

AA
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Giriş: 17.05.2024 11:58
Mecidiyeköy metrobüs durağındaki yürüyen merdiven arızası nedeniyle vatandaşlar, yoğunluktan giriş ve çıkışlarda zorlandı.
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