Su borusundan çıkan şoke etti! Zehirli…

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Su borularının içinden öyle bir şey çıktı görenler hayrete düştü. İşte cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar...

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