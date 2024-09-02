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Koca Piri Reis, balık ölümlerini araştıracak

Koca Piri Reis, balık ölümlerini araştıracak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 14:59
İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerini araştırmak üzere Koca Piri Reis Gemisi körfeze gitti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.
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