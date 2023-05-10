10 Mayıs 2023, Çarşamba
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Kız Kulesi ziyarete açılıyor! İşte A Haber drone kamerasından Kız Kulesi’nin son hali
Restorasyon çalışmalarında sona gelinen Kız Kulesi'nin açılışına çok az bir zaman kaldı. "İstanbul'un incisi" için depreme karşı tüm önlemler alındı. Aslına uygun şekilde yenilenen Kız Kulesi, müze olarak ziyaretçilerle buluşacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. A Haber ekibi drone kamerası ile son halini görüntüledi.