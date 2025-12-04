Kız arkadaşının ölümüne sebep olan çocuk tutuklandı

Denizli'de 15 yaşındaki çocuk, evde ailesi yokken çağırdığı kız arkadaşıyla otururken, babasına ait olan ruhsatsız av tüfeği ile oynadığı sırada, silah birden ateş aldı. Tüfeğin saçmalarının, aynı yaşta olduğu kız arkadaşının başına isabet etmesi sonucu kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçıp yakalanan liseli çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.