04 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kız arkadaşının ölümüne sebep olan çocuk tutuklandı
Kız arkadaşının ölümüne sebep olan çocuk tutuklandı

Kız arkadaşının ölümüne sebep olan çocuk tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 12:32
Denizli'de 15 yaşındaki çocuk, evde ailesi yokken çağırdığı kız arkadaşıyla otururken, babasına ait olan ruhsatsız av tüfeği ile oynadığı sırada, silah birden ateş aldı. Tüfeğin saçmalarının, aynı yaşta olduğu kız arkadaşının başına isabet etmesi sonucu kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçıp yakalanan liseli çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kız arkadaşının ölümüne sebep olan çocuk tutuklandı
ABONE OL
Kız arkadaşının ölümüne sebep olan çocuk tutuklandı
Kız arkadaşının ölümüne sebep olan çocuk tutuklandı
İşte Türkiye’nin 6. Sondaj Gemisi
İşte Türkiye'nin 6. Sondaj Gemisi
55 bin mahkuma adım adım tahliye yolu
55 bin mahkuma adım adım tahliye yolu
Park yeri tartışması aileleri karşı karşıya getirdi
Park yeri tartışması aileleri karşı karşıya getirdi
Öğretmenlerine zorbalık yaptılar!
Öğretmenlerine zorbalık yaptılar!
Gecenin karanlığında belirdiler!
Gecenin karanlığında belirdiler!
Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde sis etkili oldu
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu
38 kilo 590 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
38 kilo 590 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Asırlık tarihi evler restorasyon bekliyor
Asırlık tarihi evler restorasyon bekliyor
Maltepe’de sokaklar çöple doldu taştı
Maltepe'de sokaklar çöple doldu taştı
Rolüne kendini fazla kaptırdı
Rolüne kendini fazla kaptırdı
Şehir hastanesi kavşağında zincirleme kaza
Şehir hastanesi kavşağında zincirleme kaza
Daha Fazla Video Göster