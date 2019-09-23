Kıvanç Tatlıtuğ ve hakimin tartışılan fotoğrafı!

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşan hakim hakkında inceleme başlatıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, hakimin eyleminin disiplin cezası gerektirip gerektirmeyeceğinin tartışılacağını söyledi. Hakkında inceleme başlatılan kadın hakim ise, mazeret iznine ayrıldı.