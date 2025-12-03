03 Aralık 2025, Çarşamba

Kış lastiği taktırmayan sürücülere ceza uygulandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2025 16:36
Edirne'de kış lastiği zorunluluğunun başlamasıyla birlikte trafik polisleri denetim gerçekleştirdi. Selimiye Camii Meydanı'nda oluşturulan denetim noktasında durdurulan araçlardaki lastiklerin diş derinlikleri ölçen ekipler, kış lastiği bulunmayan araçların sürücülerine 5 bin 856 lira cezai işlem uyguladı. Ekipler, sürücüleri araçlarına kış lastiği takmalarının önemi konusunda bilgilendirdi.
