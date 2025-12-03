03 Aralık 2025, Çarşamba
Kış lastiği taktırmayan sürücülere ceza uygulandı
Edirne'de kış lastiği zorunluluğunun başlamasıyla birlikte trafik polisleri denetim gerçekleştirdi. Selimiye Camii Meydanı'nda oluşturulan denetim noktasında durdurulan araçlardaki lastiklerin diş derinlikleri ölçen ekipler, kış lastiği bulunmayan araçların sürücülerine 5 bin 856 lira cezai işlem uyguladı. Ekipler, sürücüleri araçlarına kış lastiği takmalarının önemi konusunda bilgilendirdi.