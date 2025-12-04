04 Aralık 2025, Perşembe

Kış lastiği denetiminde 10 ticari araca ’yasak yol saati’ cezası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 04.12.2025 16:16
Bursa'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda kış lastiği denetimi yaptı. 1 Aralık'tan itibaren geçerli olan kış lastiği uygulaması kapsamında araçlar denetlenirken, lastikler kontrol edildi. Çevirmeye takılan 10 ticari araç sürücüsüne sabah 11.00-15.59 arası ve akşam 23.00-05.59 arası haricinde trafiğe çıktıkları için toplam 9 bin 930 lira ceza kesildi.
