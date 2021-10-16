Kim Milyoner Olmak İster’deki Birleşmiş Milletler sorusu sosyal medyada gündem oldu! | Kim Milyoner Olmak İster izle

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Sevilen yarışma programına, Birleşmiş Milletler hakkındaki soru damga vurdu. Yarışmacı 30 bin TL değerindeki soruyu yanıtsız bırakarak 10 bin TL çek ile yarışmadan ayrıldı.