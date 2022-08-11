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Kim Milyoner Olmak İster’de “1 NİSAN ŞAKASI” sorusu! Cevabını görünce çok şaşıracaksınız

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Giriş: 11.08.2022 00:58
Atv'nin reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar sorular karşısında soğuk terler döktü. Yarışmada "1962'de İsveç'teki tek televizyon kanalında bir uzman televizyon ekranının önüne hangisinin yerleştirilmesiyle renkli görüntü elde edebileceğini açıklayarak izleyicilere 1 Nisan şakası yapmış ve bunu deneyen binlerce kişi olmuştur?" sorusu ve yanıtı günün çok konuşulanları arasında girdi. İşte olay olan o sorunun cevabı...
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